        Çorum'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki müstakil evden 4 kamyon çöp tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:10 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:10
        Evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
        Çay Mahallesi'nde 68 yaşındaki D.D.'ye ait müstakil evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osmancık Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

        Temizlik görevlilerince başlatılan çalışmalarda evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

        Öte yandan, inceleme sırasında ayağında problem olduğu belirlenen ev sahibi D.D., belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı davayı kazandı

        Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti

        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
