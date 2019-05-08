Kaza, Yen sanayi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdulbaki Demirci (19) yönetimindeki otomobil ile Necdet Anıl Aykaç (19) yönetimindeki Akşemseddin cami yanında bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil orta refüje çıktı.

Kazada sürücülerin yanı sıra yolcu olarak bulunan Mustafa Sakallı yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



