Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorum'da parkta silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum’da bir parkta çıkan silahlı kavgada 1’i çocuk ve kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan Z.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı

çorum

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Z.Y ve H.Ö arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Y yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.Ö. sırtından, kavga sırasında parkta bulunan bir çocuk ile L.S.K ve Suriyeli olduğu öğrenilen A.Z.K adlı kadın da vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.Z.K. adlı yabancı uyruklu kadının ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Z.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haliç Köprüsünde kaza: 1 yaralı
GÜNDEMHaliç Köprüsünde trafik kazası
Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMTokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMNusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giresun'da yangın! 9 dönümlük alan zarar gördü
GÜNDEMGiresun'da korkutan yangın!
Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı! 4 yaralı
GÜNDEMManisa'da feci kaza!
Mahir Ünal: Bu ikiyüzlülük ülkemizin demokrasisi için tehlikedir
GÜNDEM"Bu ikiyüzlülük ülkemizin demokrasisi için ...
Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 10 yaralı
GÜNDEMOtomobil ile kamyonet çarpıştı!
Kars'ta kaybolan çocuk 16 saat sonra samanlıkta bulundu
GÜNDEMKaybolan çocuk 16 saat sonra samanlıkta bulundu
Datça’da yangın! 3 dönüm ormanlık alan kül oldu
GÜNDEMDatça’da yangın!
Ankara için sahur vakti kaçta? 8 Mayıs 2019 Diyanet imsakiyesi Ankara sahur saati ne zaman?
GÜNDEMAnkara'da sahur saati ne zaman? Ankara'da sahur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X