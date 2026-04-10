        Çorum'da şah kartal görüntülendi

        Çorum'da şah kartal görüntülendi

        Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan şah kartal, Çorum'da görüntülendi

        Giriş: 10.04.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Çorum'da görüldü! Türkiye'de nesli tehlikede

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 'Şah Kartal Tür Eylem Planı' hazırlandığı belirtildi.

        Eylem planı kapsamında, türün yaşadığı belirlenen Çorum'da üreme ve yuva kurma dönemi izlemesinin, Bölge Müdürlüğü ile Çorum Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapıldığı bildirilen paylaşımda, izlemede, kentteki 2 yuvaya şah kartal geldiğinin, burada kur uçuşu ve yuva onarımı yaptıklarının görüldüğü kaydedildi.

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartal, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından hassas olarak nitelendirilen 'kırmızı' listede bulunuyor. Türkiye, türün korunmasında özel bir yere sahip. Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor."

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
