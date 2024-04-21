Çorum FK: 2 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 3. sırada yer alarak Play-off mücadelesi veren Çorum FK, evinde Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Michal Nalepa ve Ahmet Sagat'ın golleriyle galip gelen ev sahibi ekip, puanını 55'e yükseltti. Adanaspor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8'de Michal Nalepa ve 89. dakikada Ahmet Sagat attı.
Bu sonucun ardından Süper Lig yolunda Play-off mücadelesi veren Çorum FK, puanını 55'e yükseltirken, küme düşme hattında yer alan Adanaspor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Adanaspor ise evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Hakan’ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-0
34. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ciss penaltı noktasında kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ciss'in şutunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
37. dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü.
45. dakikada sağ kanattan Suat’ın ortasında uygun durumda Ferhat topa dokunamadı.
88. dakika Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Eren dk. 74), Thomas (Ahmet Sağat dk. 74), Nalepa (Atakan dk. 86), Hakan (Gökhan dk. 74), Geraldo (Suat dk. 18), Erkan,
Yedekler: Ali, Ologo, Gökhan, Adem, Süleyman, Sadık Arda
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin, Harun (Burhan dk. 82), Dimitri, Fatih, Evren, Mehmet Feyzi, Mehmet, Dabo (Diakite dk. 70), Fernandes, Ciss (Samuel David dk. 70)
Yedekler: Ahmet Said, Kubilay, Devran, Metehan, Hıdır, Samuel Davıd, Hakan, Ferhat Katipoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Nalepa (dk. 8), Ahmet Sağat (dk. 88) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Mustafa Kemal Kılıç (dk. 37) (Teknik Direktör) (Adanaspor)