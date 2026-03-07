Canlı
        Çorum FK: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 07.03.2026 - 18:08
        Çorum FK evinde 3 golle kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 3-1 galibiyet aldı.

        Çorum'un gollerini 62. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada Fredy ve 88. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 49. dakikada Rakhim Chaadaev attı.

        Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.

        Lig'de 30. haftada Çorum FK deplasmanda Boluspor ile; Hatayspor evinde Sivasspor ile karşı karışya gelecek.

        Yeşilçam'daki Bizans zindanı ve sahabe mezarları

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Yeşilçam'daki Bizans sahneleri ile hafızalara kazınan Anemas Zindanlarından yola çıkıp Eyüp'teki sahabe mezarlarından söz ediyor  

