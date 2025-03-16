Çorum FK: 3 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Atakan Akkaynak, 62'de Ferhat Yazgan ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri ise 4. ve 20. dakikalarda Papis Malaly Dembele'den geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK 45 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Çorum FK deplasmanda Pendikspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise sahasında Amedspor'u konuk edecek.