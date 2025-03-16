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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Çorum FK: 3 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 3 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:32
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        Çorum FK son dakikada güldü!
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        Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Atakan Akkaynak, 62'de Ferhat Yazgan ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri ise 4. ve 20. dakikalarda Papis Malaly Dembele'den geldi.

        Bu sonucun ardından Çorum FK 45 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.

        Ligin 31. haftasında Çorum FK deplasmanda Pendikspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise sahasında Amedspor'u konuk edecek.

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