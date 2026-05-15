Trendyol 1. Lig’de Süper Lig bileti için geri sayım sürerken, Play-Off yarı final rövanş mücadelesinde Çorum FK ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrılan Bodrum temsilcisi avantajı elinde bulundururken, Çorum FK kendi sahasında tarihi bir geri dönüş hedefliyor. Kritik mücadele öncesi maç saati, yayın kanalı ve muhtemel senaryolar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Çorum FK - Bodrum FK maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off rövanş karşılaşması 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.
Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK MAÇTA KİM KAZANDI?
İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Bodrum FK, Ali Aytemur’un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla Bodrum temsilcisi rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
ÇORUM FK NASIL TUR ATLAR?
Çorum FK’nın finale yükselebilmesi için sahasında en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Tek farklı Çorum FK galibiyetinde ise karşılaşmanın uzatmalara gitme ihtimali bulunuyor. Bodrum FK ise beraberlik ya da galibiyet halinde finale yükselen taraf olacak.
FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin galibi, Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesinin Konya’da oynanması bekleniyor.