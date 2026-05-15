İLK MAÇTA KİM KAZANDI?

İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Bodrum FK, Ali Aytemur’un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla Bodrum temsilcisi rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

ÇORUM FK NASIL TUR ATLAR?

Çorum FK’nın finale yükselebilmesi için sahasında en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Tek farklı Çorum FK galibiyetinde ise karşılaşmanın uzatmalara gitme ihtimali bulunuyor. Bodrum FK ise beraberlik ya da galibiyet halinde finale yükselen taraf olacak.

FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin galibi, Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesinin Konya’da oynanması bekleniyor.