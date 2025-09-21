Çorum FK'da Çağdaş Çavuş dönemi
Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme yaparak takımın başına getirdi.
Tahsin Tam ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Iğdır FK'den ayrılan teknik direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Çorum Futbol Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonundan itibaren Teknik Direktör Sayın Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.