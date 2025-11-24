Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum haberleri: Şikayete gittiği karakolda öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Şikayete gittiği karakolda öldü!

        Çorum'da, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından şikayetçi olmak için polis merkezine giden Yusuf Erçorumlu, ifade verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şikayete gittiği karakolda öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da olay, Sungurlu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen Yusuf Erçorumlu ile F.T. arasında telefonda tartışma çıktı.

        KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI

        İHA'daki habere göre telefonda başlayan gerginliğin ardından Yusuf Erçorumlu ve oğlu, Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine giderek F.T. ve T.B. ile görüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

        POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

        Olay yerinden ayrılan Yusuf Erçorumlu, kavga ettiği kişilerden şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!