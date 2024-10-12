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        Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu

        ÇORUM'da yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'ı (30) pazar tezgahında tabancayla vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:51 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:55
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        Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu
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        ÇORUM'da yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'ı (30) pazar tezgahında tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi. Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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