Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Butuhan Kolak, Hasan Erdoğan, Mehmet GülleÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Butuhan Kolak, Hasan Erdoğan, Mehmet Gülle
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 77 Kasongo), Tunahan Ergül (Dk. 88 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Bartolomeu (Dk. 88 Amar Catic), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 84 Eren Karadağ)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan - Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Lovric), Mehmet Murat Uçar, Lourenço (Dk.46 Doğancan Davas), Traore, Assombalonga (Dk. 80 Yakal Taylan), Uğur Adem Gezer, Gradel, Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Sinan Kurt)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Burak Süleyman (Çorum FK)
GOLLER: Dk. 68 Ferhat Yazgan (Çorum FK), 74 Toure (K.K) (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Kadir Seven, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Lourenço, Yılmaz Ceylan, Traore, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler)
1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
65’inci dakikasında Amed Sportif Faaliyetler’de Uğur Adem Gezer'in Gerolda'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ferhat Yazgan, topu ağlara göndererek Çorum FK'yı öne geçirdi: 1-0.
74’üncü dakikada Assombalonga’nın içeri çevirdiği topu Amed Sportif Faaliyetler’de Zargo Toure kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
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