Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

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