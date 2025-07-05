Arazide toprağa gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulundu: 3 gözaltı (2)

EVDENALACAĞI İÇİN ÇIKMIŞ

Çorum’da arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunan Yücel Kolçak’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesi olduğu, Kolçak’ın, alacağı için M.K.’nin yanına gittiği ve cinayetin burada M.K. tarafından işlendiği öne sürüldü.