Uğurludağ Belediye Başkanı Torun'dan deprem bölgesine ziyaret

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ÇORUM (AA) - Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'un, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Andırın ve Elbistan ilçelerini ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Torun, "asrin felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin durumu ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Torun, Uğurludağ olarak depremzedelerin yanında olduklarını iletti.

Torun, daha sonra Elbistan ilçesini ziyaret ederek, depremde ağır hasar alan ilçede incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle bir araya gelen Torun, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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