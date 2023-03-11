Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Kırköy köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Şahin, köyde Ahmet kapıcı, Satı Küçük ve Döne Yiğit'in evlerine konuk oldu.

Daha sonra köy meydanında köylülerle sohbet eden Şahin, şehit er Cenhiz Kırman'ın kabrini ziyaret ederek, şehidin ruhu için dua etti.

- Alaca'da depremzede ailelere ziyaret

Çorum'un Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ilçedeki depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aytemür ve Şaltu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye sığınan depremzede ailelerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Aytemür ve Şaltu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Mecitözü'de deprem yardımları değerlendirildi

Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, deprem bölgesine yönelik yardımları değerlendirmek üzere mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Atış, Mecitözü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu konferans salonundaki toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, bundan sonraki süreçte yapılabilecek yardım çalışmaları da görüşüldü.





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