Çorum'da köyde çıkan yangında 3 ev ve samanlık yandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyazı köyünde 3 ev ve bir samanlık yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Hasan Sarı'ya ait ahşap evde çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı.

Yangına, Kargı Belediyesi ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.



Gece boyu süren ve sabaha karşı söndürülen yangında 3 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Günyazı köyü muhtarı Yaşar Spor, AA muhabirine, yangın nedeniyle herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

Yangının iftar saatinde çıktığını belirten Spor, "Köyümüzde toplu iftar yaptığımız sırada bir evden duman çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye sabaha kadar çalıştı ve yangını söndürdü." dedi.

Spor, Kargı Belediyesinden itfaiye aracı ve bir iş makinesinin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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