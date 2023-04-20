Çorum'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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