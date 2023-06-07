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Çorum'da Ahlatcı Holding'in açtığı iş garantili yazılım kursunda 202 yazılımcı yetişiyor

AA

Çorum'da Ahlatcı Holding'in açtığı iş garantili yazılım kursunda 202 yazılımcı yetişiyor

ÇORUM (AA) - Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, 500 kontenjanlı yazılımcı kursuna başvuran 4 bin 530 kişiden 202'sinin ilk aşamayı başarıyla tamamlayarak ikinci aşamaya geçmeye hak kazandığını söyledi.

Kahraman, Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfınca gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu açtıklarını hatırlattı.

Kursa, Çorum'un yanı sıra 37 farklı ilden başvuru yapıldığını belirten Kahraman, kursa katılanlar arasında farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğuna işaret etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile yürütülen yazılım kursuna başvuranlardan 1101'inin, 17 Ağustos 2022'de değerlendirme testini geçerek birinci aşama eğitimine başladığını aktaran Kahraman, ilk aşaması çevrim içi yapılan kursta 280 saat eğitim alan 1011 kursiyerden 202'sinin başarılı olduğunu bildirdi.

Kahraman, "Online yapılan kurslarda, bilgi teknolojilerine giriş, algoritma, programlama ve veri yapılarına giriş, algoritma ve veri yapıları olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik eğitim verilmiştir. Her bir ders bitiminde yapılan sınav sonucunda yüzde 80'lik başarı sağlayan her aday, takip eden diğer dersi almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan adaylar, HTML5 ile web geliştirme, CSS, C#, güvenli yazılım geliştirme, web uygulama güvenliği ve web sızma tekniklerine giriş isimli 6 farklı dersten oluşan 221 saatlik programda yazılım teknolojilerindeki temel esas eğitimleri almışlardır." dedi.

Kasım Kahraman, 202 genç yazılımcının, 17 Haziran-19 Ağustos'ta 8 grup halinde 512 saatlik son aşamada interaktif sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek kurslara katılacağını aktardı.

Kurs programı sonunda her sınavdan yüzde 80'lik başarı sağlayan her adayın kursu başarıyla tamamlamış olacağını ve Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacağını vurgulayan Kahraman, kursiyerlere iş garantisi sunduklarının altını çizerek, "202 kursiyerimiz de başarılı olursa, 202'sine de işimiz hazır. Kursiyerlerimiz kursu bitirdi ama farklı şirketlerden farklı teklifler alırlarsa onlara da 'gidemezsin' diye asla bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız faydalı hizmetler üretsinler, bunun memnuniyeti bize yetecektir." ifadesini kullandı.

Kahraman, yazılımcı kursunun benzerinin, temmuz ayında BTK ev sahipliğinde İstanbul'da da açılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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