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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:11
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        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti
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        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Turan, ziyarette Hacı Ahmet Turan'ın Cumhuriyet ile ilgili anılarını dinledi.

        Annesinin devamlı seferberlikte doğduğunu söyleyen Hacı Hasan Turan, "Anneme 'Ben ne zaman doğdum?' dediğimde bana 'İlk seferberliğin olduğu zaman doğdun' derdi. Dedem ilk seferberlikte gitmiş, bir daha geri gelmemiş. Atatürk'ü hiç görmedim iyi bir asker, iyi bir paşa olduğunu onu görenler bizlere anlatırlardı. Bizler de gururlanırdık." dedi.

        Kaymakam Turan da sağlıklı bir ömür dileyerek, "Cumhuriyetin ilk yıllarını görmüş siz değerli büyüklerimizi devamlı ziyaret edeceğim. Sizler bizim yaşayan değerlerimizsiniz. Sizlerden öğreneceğimiz ve dinleyeceğimiz çok şeyler var." diye konuştu.

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