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        Çorum'da bir kişi arazide ölü bulundu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde 68 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:06
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        Çorum'da bir kişi arazide ölü bulundu
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde 68 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu

        Karahacip köyünde yaşayan Halil Bozkurt, arazide hareketsiz yatarken görüldü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre, Bozkurt'un vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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