Çorum'da bir kişi arazide ölü bulundu

İlk belirlemelere göre, Bozkurt'un vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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