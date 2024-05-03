Çorum'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Çorum'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Çorum'da da yapıldı.

Kampanya kapsamında Osmancık Adatepe mevkisindeki kızılçam ormanında budama ve temizlik yapıldı.

Etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri ve yurtlardaki öğrenciler, Tarım Lisesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüler yer aldı.

Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, gazetecilere, etkinlikle Türkiye'deki ormanların temiz tutulmasını sağlamanın hedeflendiğini belirterek, "Özellikle ormanımızın temiz tutulmasında herkesin katkısının olması hedefleniyor. Amaç farkındalık yaratmak. Genelde orman deyince ormancının gözüyle görülüyor. Buradaki amaç, ormana herkes sahip çıksın." dedi. - Oğuzlar Oğuzlar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, Dedevan mevkisindeki ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Hale Karakaş, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte toplanan çöpler, Oğuzlar Belediyesi ekiplerince bulundukları yerden alınarak çöplüğe taşındı. - Uğurludağ Uğurludağ Beyoğlu Yaylası'nda "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar çöp topladı. Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı da çöp toplama etkinliğinde yer aldı. Katırcı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. - Bayat Bayat'ta vatandaşlar, Yatukcu Mahallesi'ndeki Çaltı Mesire Alanı ve Ormanı'nı çöplerden arındırdı.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle ormanlık alanda temizlik yaptı. Söyler, öğrencilere temizlik yapmalarından ötürü teşekkür etti. - Dodurga Dodurga Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte vatandaşlar Dodurga Mesire Alanı'nda çöp topladı. Çevre ve orman bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve orman işletme personeli temizlik yaptı.