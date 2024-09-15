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        İskilip Belediyesi Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara un helvası ikram etti

        Çorum'un İskilip ilçesinde Mevlit Kandili idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 15.09.2024 - 09:31
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        İskilip Belediyesi Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara un helvası ikram etti
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        Çorum'un İskilip ilçesinde Mevlit Kandili idrak edildi.

        Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

        İskilip Belediyesi, namaz çıkışı vatandaşlara ilçe merkezindeki bazı camilerde geleneksel un helvası ikram etti.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci bu tür etkinliklerle ilçenin dini ve kültürel değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.

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