İskilip Belediyesi Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara un helvası ikram etti

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci bu tür etkinliklerle ilçenin dini ve kültürel değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.

İskilip Belediyesi, namaz çıkışı vatandaşlara ilçe merkezindeki bazı camilerde geleneksel un helvası ikram etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.