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        Çorum'da ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

        Çorum'un Alaca ilçesinde budamak için çıktığı kavak ağacından düşerek yaralanan kişi, 500 metre kadar sedyeyle taşınıp önce arazi aracına, ardından ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:13
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        Çorum'da ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde budamak için çıktığı kavak ağacından düşerek yaralanan kişi, 500 metre kadar sedyeyle taşınıp önce arazi aracına, ardından ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

        Tutaş köyündeki evinden ağaç budamak için çıkan Salif Kaya'dan (80) haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı.

        Denizören mevkisinde yaklaşık 80 metre derinlikteki dere yatağında Kaya'yı hareketsiz yatarken bulan yakınları, 112'den yardım istedi.

        Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sedyeyle dere yatağından çıkarılan Kaya, yaklaşık 500 metre taşındıktan sonra bir arazi aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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