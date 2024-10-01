Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi

Yaralı S.B. ve Ö.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.Y. ile Y.Y. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda S.B. bıçakla, yanındaki arkadaşı Ö.B. silahın kabzasıyla, İ.Y. ve Y.Y. ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre S.B. ile eski sevgilisinin babası İ.Y. arasında Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde tartışma çıktı.

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