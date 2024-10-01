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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:08 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:13
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi
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        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi

        Alınan bilgiye göre S.B. ile eski sevgilisinin babası İ.Y. arasında Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.B. bıçakla, yanındaki arkadaşı Ö.B. silahın kabzasıyla, İ.Y. ve Y.Y. ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı S.B. ve Ö.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.Y. ile Y.Y. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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