Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı

        Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "zirai don" uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "zirai don" uyarısı yapıldı.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 19 Ekim Cumartesi gününü 20 Ekim Pazar gününe bağlayan geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı beklendiği bildirildi.

        Zirai don riskinin hafta ortasına kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, tahmin ve uyarılarımızı dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Kantinler denetleniyor"
        "Kantinler denetleniyor"
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2...
        Mahkeme çıkışı kız kardeşi ile yeğenini vurdu; 2 ağır yaralı
        Mahkeme çıkışı kız kardeşi ile yeğenini vurdu; 2 ağır yaralı
        Çorum'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
        Çorum'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi