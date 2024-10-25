Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta Boluspor maçında kırmızı kart gören Zargo Toure ile sakatlıkları bulunan Catic, Ahmet Said Kıvanç, Kadir Seven ve Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 10, Gençlerbirliği'nin ise 12 puanı bulunuyor.
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