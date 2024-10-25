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        Çorum'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı

        Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:40
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        Çorum'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı
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        Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında yaklaşık 150 kişiyle yapılan tatbikat, senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen deprem ihbarıyla başladı.

        Polis ve jandarma ekipleri, deprem nedeniyle oluşan göçük çevresinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık çalışanları da yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

        Göçük altında kalan yaralılar ise AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, UMKE çadırına taşındı.

        Arama kurtarma çalışmalarına, AFAD gönüllüleri de katıldı.

        Yaralıların yakınlarını çöken alanlardan ve kurtarma ekiplerinden uzak tutmak için tedbir alan polis ve jandarma, kurtarma sırasında yaşanan hırsızlık girişimini de engelledi.

        AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de bir binadaki klor gazı sızıntısına müdahale etti. Burada gazdan etkilenen 2 kişi, dekontaminasyon (organik madde ve patojenleri uzaklaştırma) çadırında yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise afetten etkilenen vatandaşlara kendi çadırında psikososyal destek sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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