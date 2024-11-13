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        Mecitözü'nde salep fidanları toprakla buluşturuldu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında salep orkidesi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:47
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        Mecitözü'nde salep fidanları toprakla buluşturuldu
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında salep orkidesi dikildi.

        Mecitözü Kaymakamlığınca yürütülen "Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Projesi" kapsamında salep orkidesi dikim etkinliği yapıldı.

        Figani köyü Koloğlu Mahallesi'ndeki etkinlikte üreticiler, salep orkidesi fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Samsun'da üretim yapan ve proje kapsamında çiftçilerle tecrübelerini paylaşan Hasbi Kayacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, salep üretiminin çok fazla işçilik gerektirmediğini ve pazarlama konusunda zorluk yaşanmadığını söyledi.

        Yaklaşık 300 metrekarelik alanda yapılacak salep üretiminin bir ailenin yıllık geçimini sağlayabileceğini dile getiren Kayacı, "Sahil kesiminden yüksek rakımlı yerlere kadar yetişme alanı bulunan salep orkidesinin doğadan toplanması yasaktır. Eylül ayından ocak ayına kadar salep fidesi dikimi gerçekleştirilebilir. Mayıs ve haziran aylarında hasat yapılır." dedi.

        Figani köyünde salep fidesi diken Nadir Özyürek ise küçük bir alana 5 bin 500 fidan diktiğini, gelecek yıllarda ekim alanını büyütmeyi planladığını kaydetti.

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