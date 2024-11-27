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        Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belirlenecek

        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje ile patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri ve yağ seçeneklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:02
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        Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belirlenecek
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        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje ile patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri ve yağ seçeneklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kabak, Türkiye'nin favori yiyecekleri arasında yer alan patates kızartması, köfte ve pişinin en sağlıklı pişirme yöntemlerini belirlemek amacıyla, "Farklı Pişirme Yöntemleri ile Hazırlanan Gıda Ürünlerinde Proses Kontaminantların Oluşumu ve Farklı Yaş Grupları için Risk Değerlendirmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile farklı pişirme teknikleri ve farklı yağ çeşitleri kullanılarak hazırlanan patates kızartması, köfte ve pişide oluşabilecek toksik maddeler analiz edilecek.

        Doktora öğrencileri Eylem Odabaş, Nimo Hussein Yussuf ve Fatma Öznur Afacan'ın da yer aldığı proje kapsamında laboratuvar ortamında çalışmalara başlayan Kabak, bu yiyecekler için en uygun yağın hangisi olduğunu, hangi mutfak araçları kullanılarak daha sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini tespit edecek.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Kabak, Türkiye'de en çok tüketilen ürünler arasında yer alan patates kızartması, köfte ve pişi gibi gıdaların çocukların sağlığını tehdit eden unsurlar barındırabildiğini vurguladı.

        Başlattıkları projede sevilen gıda ürünlerinin derin yağda kızartma, fırınlama ve airfryer pişirme teknikleriyle ayçiçeği yağı, zeytinyağı ve palm yağı çeşitlerinin kullanılacağını aktaran Kabak, şunları kaydetti:

        "Projemizde belirlediğimiz pişirme teknikleri ve yağ çeşitleriyle gıdalarda oluşabilen toksik maddeler üzerinde analiz yapmayı planlıyoruz. Bu maddeler arasında sağlık için risk oluşturabilecek unsurlar bulunuyor. Çocukların ve ergenlerin bu maddelere olan maruziyetini en aza indirmek için en uygun pişirme yöntemlerini ve yağ seçeneklerini belirleyeceğiz."

        Kabak, çalışmada evde hazırlanmış gıdalardan dondurulmuş gıdalara kadar geniş yelpazede inceleme yapacaklarını, güvenilir pişirme yöntemini bilimsel verilerle belirleyeceklerini ifade etti.

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