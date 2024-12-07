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        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza uygulandı

        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:31
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        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza uygulandı
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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.

        Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde polis ekiplerinin durdurmak istediği A.U, 06 KNN 73 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

        Araç, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde kaldırıma çıkarak duvara çarptı.

        Gözaltına alınan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, kırmızı ışık ihlali ve "dur" ihtarına uymamaktan 42 bin lira ceza uygulandı.

        Araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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