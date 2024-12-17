Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı.

        Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.

        Denetim sırasında suda kaçak ağ bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı.

        Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ ise imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Dodurga'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı
        Dodurga'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı
        İskilip'te "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı
        İskilip'te "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye k...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye k...
        Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı