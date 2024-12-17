Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu

Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ ise imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.

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