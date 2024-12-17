Ahlatcı Çorum FK, Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için Erzincan'a hareket edecek.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmana A takımın yanı sıra altyapıdan da bazı futbolcular katıldı.

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