Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK, Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 19 Aralık Perşembe günü Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK, Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 19 Aralık Perşembe günü Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmana A takımın yanı sıra altyapıdan da bazı futbolcular katıldı.

        Özbalta, antrenmanda kupa maçında oynatmayı planladığı oyuncularla Anagold 24Erzincanspor maçının taktik hazırlığını yaptı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için Erzincan'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Alaca'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı
        Alaca'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı
        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu
        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu
        Dodurga'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı
        Dodurga'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı
        İskilip'te "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı
        İskilip'te "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...