Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.
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