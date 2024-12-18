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        Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:40
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        Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

        Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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