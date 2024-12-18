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        Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı ligdeki 11. galibiyetini aldı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'in 14. haftasında Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında 1921 Orduspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:35
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        Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı ligdeki 11. galibiyetini aldı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'in 14. haftasında Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında 1921 Orduspor'u 3-0 mağlup etti.

        Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşılaştı.

        İlk seti 25-12 Sungurlu Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-22 skorlarla sona erdi.

        Bu sene ligdeki ilk 8 maçını kazanan Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u yenerek 11. galibiyetini elde etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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