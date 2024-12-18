Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı ligdeki 11. galibiyetini aldı

Bu sene ligdeki ilk 8 maçını kazanan Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u yenerek 11. galibiyetini elde etti.

Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşılaştı.

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