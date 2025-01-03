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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'a konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:58
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'a konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, Tunahan Ergül, Thomas Verheydt ve Kadir Seven, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Çorum FK'nin ligde 25, Şanlıurfaspor'un ise 21 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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