Çorum'da geçen yıl 21,8 milyon metreküp şebeke suyu tüketildi

Çorum'da 2024 yılında 21,8 milyon metreküp şebeke suyu tüketildiği bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içme suyu arıtma tesisinin 15 milyon 363 bin 985 metreküp su arıtarak tüm zamanların rekorunu kırdığı vurgulandı.

Şehrin su ihtiyacının yüzde 70,23'lük kısmının OSB arıtma tesisinden karşılandığına dikkati çekilen açıklamada, "Şehir genelinde su tüketimi ise 2024 yılında 21 milyon 876 bin 822 metreküp olarak belirlendi." ifadesine yer verildi.