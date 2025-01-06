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        İskilip'te öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

        Çorum'un İskilip ilçesinde öğrencilere meyvelerin düzenli tüketilmesi konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:06
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        İskilip'te öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde öğrencilere meyvelerin düzenli tüketilmesi konusunda eğitim verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya İlkokulu ve İskilip Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerde sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Besin zincirinde önemli yere sahip meyvelerin düzenli tüketilmesine yönelik düzenlenen "Minik Ellerden Lezzetli Tasarımlar" etkinliği kapsamında öğrenciler, kendi meyve tabaklarını oluşturdu.

        Etkinlikte Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de öğrencilerle birlikte meyve yedi.

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