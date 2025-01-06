İskilip'te öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Etkinlikte Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de öğrencilerle birlikte meyve yedi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya İlkokulu ve İskilip Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerde sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

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