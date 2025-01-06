Ahlatcı Çorum FK, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak'ta karşılaşacağı Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak'ta karşılaşacağı Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana, Avounou katılmadı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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