Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmaları değerlendirdi:

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla yaklaşık 26 bin 500 soruşturma yürüttüklerini, soruşturma dosyalarının yüzde 99'unun sonuçlandırılmasıyla Çorum'da adalet hizmetlerinde tarihi rekor elde edildiğini söyledi.

Türkiye'de son birkaç yıldır uygulanan arabuluculuk sisteminde Çorum'da çok güzel sonuçlar alındığını anlatan Bektaş, arabuluculuğun bazı mahkemelerde dava sürecine gitmeden önce zorunlu olarak uygulandığını vurguladı.

Arabuluculuk sayesinde yaklaşık 1500 dosyanın mahkemeye gitmeden çözülmesinin önemine dikkati çeken Bektaş, "Toplumun uzlaşmak, barışmak istediğinin de bir göstergesi bence. Dava açarak da belki süreç ilerliyor ama kişinin vicdanının rahat etmesi, insanların karşılıklı helalleşmesi bence en güzel çözüm yöntemi. Çorum halkı bu uzlaşmaya, karşılıklı barışmaya, helalleşmeye demek ki yatkın." diye konuştu.

Uzlaşma dosyalarında tarafların farklı taleplerinin olabildiğini belirten Bektaş, "Mesela bazı dosyalarda, 'Şuraya bu kadar ağaç dikersen uzlaşırım' ya da 'Şu kamu kurumuna, Mehmetçik Vakfına, Kızılaya bu kadar yardımda bulunursan uzlaşırım' şeklinde edimler söz konusu oluyor." ifadesini kullandı.

- En çok dolandırıcılık suçlarında artış var