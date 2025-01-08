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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmaları değerlendirdi:

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:37
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmaları değerlendirdi:
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla yaklaşık 26 bin 500 soruşturma yürüttüklerini, soruşturma dosyalarının yüzde 99'unun sonuçlandırılmasıyla Çorum'da adalet hizmetlerinde tarihi rekor elde edildiğini söyledi.

        Çorum'da uzlaşmaya tabi soruşturma dosyalarında yüzde 91 uzlaşı sağlandığını belirten Bektaş, arabuluculuk uygulamasında ise dosyaların yüzde 40'ında başarı sağlandığını, binlerce soruşturma dosyasının mahkemelere gelmeden sonuçlandığını kaydetti.

        Türkiye'de son birkaç yıldır uygulanan arabuluculuk sisteminde Çorum'da çok güzel sonuçlar alındığını anlatan Bektaş, arabuluculuğun bazı mahkemelerde dava sürecine gitmeden önce zorunlu olarak uygulandığını vurguladı.

        Arabuluculuk sayesinde yaklaşık 1500 dosyanın mahkemeye gitmeden çözülmesinin önemine dikkati çeken Bektaş, "Toplumun uzlaşmak, barışmak istediğinin de bir göstergesi bence. Dava açarak da belki süreç ilerliyor ama kişinin vicdanının rahat etmesi, insanların karşılıklı helalleşmesi bence en güzel çözüm yöntemi. Çorum halkı bu uzlaşmaya, karşılıklı barışmaya, helalleşmeye demek ki yatkın." diye konuştu.

        Uzlaşma dosyalarında tarafların farklı taleplerinin olabildiğini belirten Bektaş, "Mesela bazı dosyalarda, 'Şuraya bu kadar ağaç dikersen uzlaşırım' ya da 'Şu kamu kurumuna, Mehmetçik Vakfına, Kızılaya bu kadar yardımda bulunursan uzlaşırım' şeklinde edimler söz konusu oluyor." ifadesini kullandı.

        - En çok dolandırıcılık suçlarında artış var

        Çorum'da 2024 yılında suç miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 civarında arttığına işaret eden Bektaş, şöyle devam etti:

        "Çorum'da geçen yıl en çok dolandırıcılık suçlarının arttığını görüyoruz. Birçok çeşidi var ama 'Ben hakimim, savcıyım, polisim, valiyim' deyip insanlar aranıyor ve korkunç paralar verilebiliyor. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir hakim, savcı, polis, kamu görevlisi arayıp, 'İsminiz şu terör örgütüne karışmıştır' şeklinde beyanda bulunamaz. Vatandaşlarımız bu durumlara itimat etmemeli ve şikayette bulunmalı. Maalesef bu insanları tespit etsek bile insanların maddi kayıplarını geri getiremeyebiliyoruz."

        - Narkotik suçlarla mücadele

        Çorum'da narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini dile getiren Bektaş, "Çorum'da uyuşturucu kullanımının yaygın olduğuna yönelik haberler yapılıyor ama bu konuda haksızlık yapılıyor. Uyuşturucu ticareti ile ilgili 2024'te 375 dosya, kullanma ile ilgili de 1196 kişiyle ilgili 1472 dosya oluşturulmuş. Bu durumu, Çorum emsali illere göre oranladığımızda düşük kalabilir." diye konuştu.

        Bektaş, kentte 2024'te 31 bin 583 yeni icra dosyasının açıldığını, önceki seneden 130 bin icra dosyasının devrettiğini, 161 bin 853 icra dosyasıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

        Geçen yıl personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlamak amacıyla idari düzenlemeler ve fiziki iyileştirmeler yaptıklarını, ek hizmet binası yapım işinin ihale aşamasına geldiğini anlatan Bektaş, lojman ihtiyacının giderildiğini, Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne mescit ve sosyal yaşam alanı inşasında da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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