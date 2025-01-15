Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yaralandı

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz de katıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Laçin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtseven (32) ve Sedanur Filiz (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Laçin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilçe jandarma komutanı ve ilçe karakol komutanı ile 2 kişi yaralandı.

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