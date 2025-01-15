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        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilçe jandarma komutanı ve ilçe karakol komutanı ile 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 02:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 03:11
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        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilçe jandarma komutanı ve ilçe karakol komutanı ile 2 kişi yaralandı.

        Haluk Filiz (37) idaresindeki 19 EU 942 plakalı otomobil ile Laçin İlçe Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Salgın'ın (35) kullandığı 50 AB 781 plakalı otomobil ilçe merkezinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Laçin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtseven (32) ve Sedanur Filiz (21) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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