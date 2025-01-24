Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için "çalıntı" ihbarı yapan kişi gözaltına alındı

A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

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