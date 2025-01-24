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        Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için "çalıntı" ihbarı yapan kişi gözaltına alındı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:35
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        Çorum'da çukura gömdüğü traktörü için "çalıntı" ihbarı yapan kişi gözaltına alındı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

        İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.

        A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.

        Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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