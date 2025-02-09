Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, deplasman dönüşü kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.