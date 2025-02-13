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        TKDK Çorum'da 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği verdi

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Çorum'da 11 yılda toplam 2,5 milyar lira bütçeli 1245 yatırım projesine 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:49
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        TKDK Çorum'da 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği verdi
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Çorum'da 11 yılda toplam 2,5 milyar lira bütçeli 1245 yatırım projesine 1 milyar 280 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, TKDK'nin Çorum'da kırsal kalkınmaya önemli katkı sağladığını belirtti.

        TKDK'nin 2013'te hibe desteği vermeye başladığını ifade eden Çalgan, şunları kaydetti:

        "TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile uygulanan Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD Programı) kapsamında ilk hibe ödemesi yaptığı 2013'ten günümüze kadar geçen süreçte IPARD I ve IPARD II dönemlerinde yatırım tutarı 2,5 milyar lirayı aşan 1245 projeye 1 milyar 280 milyon lira hibe ödemiş, 2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlamıştır. Ödenen bu hibe, 42 milyon 250 bin avrodur. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutularak, yatırımcılara ayrıca bir destek daha sağlanmıştır."

        Geçen yıl 156 milyon lira yatırım tutarına sahip 16 projeye 65,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını bildiren Çalgan, kurum tarafından kabul edilen projelerin yüzde 50 ila yüzde 75 oranında desteklendiğini aktardı.

        Çalgan, TKDK Başkanlığınca yıl içinde açılacak proje çağrılarına ilişkin takvimin bu ay açıklanacağını belirterek, yatırım yapmayı düşünenleri TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü'ne davet etti.

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