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        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:03
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        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Serkan Z'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulansla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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