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        Çorum'da metali kadın kaynakçılar şekillendirecek

        Çorum'da daha çok erkeklerin tercih ettiği "kaynakçı operatörlüğü" eğitimini başarıyla tamamlayan 15 kadın meslek sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:41
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        Çorum'da metali kadın kaynakçılar şekillendirecek
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        Çorum'da daha çok erkeklerin tercih ettiği "kaynakçı operatörlüğü" eğitimini başarıyla tamamlayan 15 kadın meslek sahibi oldu.

        Hitit Üniversitesi ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü işbirliğiyle kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer almasını sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla kaynakçı operatörlüğü eğitimi düzenlendi.

        Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezince (ÇOKİŞ) belirlenen 15 kadın kursiyer, OSB'de faaliyet gösteren Başermak Makine'de eğitime tabi tutuldu.

        Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çiçek, 80 saatlik programda kursiyerlere malzeme bilgisinin yanı sıra uygulamalı eğitim verdi.

        Metale şekil vermeyi öğrenen 15 kadın, eğitimi başarıyla tamamlayarak meslek sahibi oldu.

        Doç. Dr. Çiçek, gazetecilere, kadınların çelik kaynakçısı statüsünde kaynakçı olmak üzere eğitim aldıklarını söyledi.

        Kaynakçılığın endüstriyel sanayide erkek işi gibi göründüğünü ancak gerekli eğitimi aldıklarında kadınlar için de vazgeçilmez meslek haline gelebileceğini belirten Çiçek, "Gelişen sanayide, Türkiye'de ve dünyada ciddi anlamda kadın kaynakçıların sayısı artmaktadır. Biz de Hitit Üniversitesi olarak buna katkıda bulunmaktayız." dedi.

        - "Kadın, her yeri güzelleştirir"

        Daha önce farklı iş yerlerinde çalışan Hilal Dikmen de ÇOKİŞ aracılığıyla kurstan haberdar olduğunu, kaynakçılık konusunda ilerleme kaydettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

        "Kadın, her yeri güzelleştirir zaten, metali de güzelleştirecek diye düşünüyorum. Çünkü kadının elinin değdiği yerde topluluk, düzen, hitap, her şey değişiyor. Yani bir kadın isterse yapamayacağı bir şey yok. İçten istemesi lazım gerçekten. Ağır değil, bunun zevkli olduğunu düşünerek yaptığımız zaman her şey daha basit."

        Eğitime katılan Derya Ceyhan ise bu alanda kendisini geliştirmek istediğini belirterek, "Çok severek yapıyorum. Bakıldığında bir erkek mesleği gibi görünebilir ama kadınlar daha çok detaycı ve ince işten daha iyi anladığı için bence bu işi daha güzel yapabilir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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