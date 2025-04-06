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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun, Çorum'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları incelediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:21
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun, Çorum'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaları incelediği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Karaloğlu, Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından Karaloğlu başkanlığında, kentte 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğince sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanlarına ilişkin sunum yapıldı.

        Karaloğlu, toplantının ardından Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği tarafından yapımı devam eden hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında inceleme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, Hayvan Koruma Yasası’nda değişiklik yapıldığını belirterek, "2004'te çıkan yasa, belediyelerimize sahipsiz hayvanların sokaktan toplatılması ve bunların rehabilite edildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılmasını emrediyordu. Bu yasayla belediyelerimiz sahipsiz hayvanları toplayacak, kısırlaştırıp tedavilerini yaptıktan sonra küpeleyerek tekrar doğal ortamına bırakacaktı. 2004 yılından 2024 yılına kadar bu kısırlaştırma işlemleri Türkiye genelinde tam manasıyla yapılmadığı veya yapılamadığı için maalesef ülkemizde şu anda çok ciddi bir sahipsiz hayvan problemi var." ifadelerini kullandı.

        Yasada yapılan değişiklikle sorunun çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

        "Şimdi yeni anlayışa göre sahipsiz hayvanlar yine toplanacak, kısırlaştırma işlemleri yapılacak, rehabilitasyona tabi tutulacak, çiplemesi ve sahiplendirmesi yapılacak. Eğer hayvan sahipleniliyorsa sahibine teslim edilecek. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise oluşturulan doğal alanlarda yaşamlarına devam edecek ve tekrar sokağa bırakılmayacak. 2004 yılındaki yasa ile 2024 yılında yürürlüğe alınan yasa arasındaki en büyük fark bu. Yasanın yeni uygulamasına dönük İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın, büyükşehir olmayan, il özel idaresi olan 51 ilimizin valisine talimatları oldu. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, valilerimizin illerinde bu işe liderlik yapmasını istedi. Valilerimizin tüm kurumları bir araya getirmesi ve en kısa sürede bu problemin toplumun gündeminden çıkarılması talimatını verdi."

        Çorum'un bu konuda şanslı bir il olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Yasa çıkmadan önce burada il özel idaremiz, belediyelerimiz bir araya gelerek Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliğini kurmuş. Şu anki çalışmalar birlik aracılığıyla yürütülüyor. Çorum Belediyemizin 2024 yılında hizmete aldığı modern bir hayvan barınağı var. Sokak hayvanları orada toplanacak, kısırlaştırılacak, rehabilitasyon dönemi bittikten sonra bu alana getirilecek ve burada yaşamlarına devam edecekler. Çorum’da, birlik eliyle oluşturulacak tesiste, kentte israf edilen atıklardan mama üretimi yapılacak. Bu aynı zamanda bir sıfır atık projesi. Üretilen mamalarla hayvanlarımızın beslenme ihtiyacı karşılanacak. Bu konuda Çorum Valiliğimiz ve birliğin bir çalışması var. Kısa sürede Çorum'da yaşayan insanlarımız sahipsiz hayvan probleminden kurtulmuş olacak. Bu konuya liderlik yapan başta Valimiz Ali Çalgan'a, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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