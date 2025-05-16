Çorum'da "Sevgi Dolu Fırça İzleri" Resim Sergisi düzenlendi

Ceyhuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nda sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmak için yıl boyunca hazırlandıklarını söyledi.

100. Yıl Özel Eğitim Okulunca, Resim Öğretmeni Özlem Ceyhuni koordinatörlüğünde kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide özel gereksinimli çocukların yıl boyunca yaptıkları boyama çalışmaları, tuval üzerine akrilik çalışmaları ve okul bahçesinde yetiştirilen su kabaklarının biçimlendirilerek boyandığı çalışmalar sergilendi.

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