Çorum'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Gümüş idaresindeki 09 APC 858 plakalı motosiklet, Çorum-Ankara kara yolu Ocaklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Salih A'nın kullandığı 09 APM 441 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Gümüş'ün cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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