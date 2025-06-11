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        Çorum'da ormanlık alana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:00
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        Çorum'da ormanlık alana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yangınları önlemek amacıyla kentte anız ve tarımsal atıkların yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Ormandan geçen yollarda, ormanlık alanda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın, ormanda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçların kullanımının 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ormanlık alanda hayvanlara yem vermek isteyenler için de ilgili işletme şefliğinden izin almak zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

        Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamı dışında tutulduğu belirtilen açıklamada, bu alanlarda dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımının ise yasaklandığı vurgulandı.

        Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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