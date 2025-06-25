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        Çorum'da ekili arazide yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

        Çorum'da ekili buğday tarlasını kundakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:55
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        Çorum'da ekili arazide yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı
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        Çorum'da ekili buğday tarlasını kundakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisinde 17 Haziran'da 160 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan ve 3 kişinin dumandan etkilendiği yangınla ilgili çalışma yürüttü.

        Gülabibey Mahallesi ve Güzelyurt mevkisinde bulunan 47 kamerayı inceleyen ekipler, 96 saatlik çalışma sonucu yangının E.A. (25) tarafından çıkarıldığını tespit etti.

        Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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