Çorum'da ekili arazide yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gülabibey Mahallesi ve Güzelyurt mevkisinde bulunan 47 kamerayı inceleyen ekipler, 96 saatlik çalışma sonucu yangının E.A. (25) tarafından çıkarıldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisinde 17 Haziran'da 160 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan ve 3 kişinin dumandan etkilendiği yangınla ilgili çalışma yürüttü.

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